Больше семи часов добирались спасатели до беременной женщины в ВКО
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Спасатели ВКО доставили беременную женщину в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
В Курчумском районе, где объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, в селе Кайнарлы требовалась срочная транспортировка беременной женщины в медицинское учреждение.
"На помощь выдвинулись спасатели Оперативно-Спасательного Отряда ДЧС ВКО на высокопроходимых "Шерпах", которые преодолевая огромные толщи снега, достигающих выше 1,5 метра прорывались до оставшегося в снегу поселка.
Понадобилось более 7 часов и упорство спасателей, чтобы преодолеть трудную дорогу. Беременную женщину, 2002 года рождения, благополучно транспортировали до ближайшей больницы, которая расположена в селе Маркаколь", - говорится в сообщении.
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