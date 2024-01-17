Больше семи часов добирались спасатели до беременной женщины в ВКО

Спасатели ВКО доставили беременную женщину в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

В Курчумском районе, где объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, в селе Кайнарлы требовалась срочная транспортировка беременной женщины в медицинское учреждение.