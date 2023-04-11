Больше половины теплосетей Казахстана изношены и требуют ремонта — МИИР

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В период отопительного сезона 2022-2023, по данным Республиканского кризисного центра МЧС, произошли 185 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения населения. Это связано в основном с изношенностью инженерно-коммуникационных сетей (с порывами на трубопроводах). Такие данные озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства во вторник, передаёт BaigeNews.kz.

"По оперативным данным местных исполнительных органов, по итогам 2022 года общая протяжённость сетей теплоснабжения составила порядка 14 тысяч километров. Средний износ сетей по стране — 54 процента (требует замены 7,5 тысячи километров). Наиболее высокий износ сохраняется в Павлодарской, Абайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. В целях модернизации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности министерством (МИИР - приме. Авт.) реализуется три механизма финансирования: целевые трансферты, бюджетный кредит, субсидирование затрат до 50 процентов", — сказал министр.

По его словам, с 2023 по 2030 годы будут заменены тепловые сети с износом более 75 процентов, что составляет 1,8 тысячи километров (объём требуемых инвестиций составляет 630 миллиардов тенге). С 2030 по 2040 годы предполагается обеспечить замену тепловых сетей, износ которых составляет от 50 до 74 процентов — это 3,7 тысячи километров (объём требуемых инвестиций порядка 1,1 триллиона тенге). Тепловые сети с износом менее 50 процентов предлагается заменить в рамках инвестиционных программ СЕМ (через тариф - 800 километров, 280 миллиардов тенге).

"Для финансирования тепловых сетей открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета. При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01 процента сроком на 20 лет (льготный период – шесть лет), а для частных организаций механизм субсидирования (50 процентов — от общей стоимости проекта МФО, 50 процентов — от общей стоимости проекта. На 2023 год из республиканского бюджета выделено 69,4 миллиарда тенге на реализацию 47 проектов с показателем износа более 75 процентов. На эти средства планируется реконструировать порядка 107 километров тепловых сетей. В целом к 2029 году стоит задача снизить износ сетей теплоснабжения до 43 процентов. Местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по предоставлению соответствующих заявок и документации по проектам теплоснабжения (ПСД, заключение Госэкспертизы и прочее). Сегодня при формировании республиканского бюджета на 2024 год имеются заявки только на 43 проекта теплоснабжения на сумму 54,7 миллиарда тенге", — добавил Карабаев.

Он также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос по выделению из резерва правительства средств на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в двух регионах: Акмолинской и Павлодарской областях.