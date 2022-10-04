Больше половины атырауских теплосетей изношены

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Больше половины атырауских сетей теплоснабжения изношены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Обновить их полностью пока невозможно из-за низких доходов коммунального предприятия.

Поднять тариф в компании не могут, поскольку в Атырауской области, по сравнению с другими регионами, отопление и без того самое дорогое.

Несмотря на это, в регионе заявили, что готовы к зимнему сезону. Тепло уже подали в медицинские объекты и детские сады.

"Есть сети магистрального исполнения, которые работают с самого ввода в эксплуатацию. Для поддержания их в техническо исправленном состоянии мы их отдельно участками меняем. Но чтобы поменять их полностью и сделать реконструкцию, нужны большие средства, что не позволяет сделать наш тариф на сегодняшний день", - говорит главный инженер коммунального предприятия Алибек Темиргалиев.