Нурбек высказался о дефиците мест в студенческих общежитиях Казахстана

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил в кулуарах Мажилиса о необходимости инфраструктурной программы, которая поможет решить проблему с дефицитом мест в студенческих общежитиях страны, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра Саясата Нурбека, несмотря на то, что в прошлом году в Казахстане ввели в эксплуатацию 43 общежития на 10 тысяч 363 места, что рекорд последних десяти лет, этого недостаточно - в Казахстане всё ещё остро стоит вопрос с дефицитом мест в студенческих общежитиях. Глава МНВО озвучил предложения, которые должны повлиять на улучшение ситуации.

"На реконструкцию действующих объектов в крупных городах, таких как Астана и Алматы, нужно вдвое повысить нормативы субсидий, чтобы бизнес был заинтересован. Есть бизнес-центры, гостиницы и хостелы, которые не работают. Их можно переделать в общежития. Будем помогать финансово", - сказал министр.

Также Саясат Нурбек считает, что нужно продолжать вовлекать бизнес в строительство общежитий.

По его словам, сейчас с Министерством национальной экономики прорабатывается так называемое программное государственно-частное партнерство. Он отметил, что меру планируют реализовать в этом году.