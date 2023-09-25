Более тысячи бутылок с подозрительным алкоголем изъяли в Караганде

Оборот нелегальной алкогольной продукции стоимостью более двух миллионов тенге пресекли в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники департамента госдоходов провели рейд на одном из рынков города, где и обнаружили склад с нелегальным алкоголем.

"Из незаконного оборота изъято 1 079 бутылок алкогольной продукции различных наименований с учётно-контрольными марками неустановленного образца, а также 355 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более двух миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

По всем фактам возбуждены административные производства, материалы переданы в суд для рассмотрения.

Нарушителям грозит крупный штраф с конфискацией изъятых товаров и лишением лицензии на реализацию алкогольной продукции.