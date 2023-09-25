Более тысячи бутылок с подозрительным алкоголем изъяли в Караганде
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Оборот нелегальной алкогольной продукции стоимостью более двух миллионов тенге пресекли в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники департамента госдоходов провели рейд на одном из рынков города, где и обнаружили склад с нелегальным алкоголем.
"Из незаконного оборота изъято 1 079 бутылок алкогольной продукции различных наименований с учётно-контрольными марками неустановленного образца, а также 355 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более двух миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
По всем фактам возбуждены административные производства, материалы переданы в суд для рассмотрения.
Нарушителям грозит крупный штраф с конфискацией изъятых товаров и лишением лицензии на реализацию алкогольной продукции.
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