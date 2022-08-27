Более трёх миллиардов тенге должны за комуслуги жители Алматы

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Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону. После объезда городских котельных и ТЭЦ он поручил усилить работу, передаёт BaigeNews.kz.

На выездном совещании градоначальнику сообщили о том, какие работы уже завершены.

Реконструкция Южной котельной увеличит мощности тепломагистрали и покроет дефицит энергии для 200 тысяч потребителей. На сегодня из четырёх котлов заменили два и реконструировали один.

Котельная "Премьера" - строится новое здание с установкой пяти котлов и вспомогательного оборудования. Глава города поручил провести гидроиспытания теплосетей и ремонт до 25 сентября.

На ТЭЦ-2 также ведётся ремонт энергетического генерирующего оборудования.

Полностью строительство котельных завершат в июле следующего года. Это увеличит объем теплоэнергии.

Акиму также сообщили о том, что сумма долга потребителей за комуслуги в Алматы составляет 3,2 миллиарда тенге, основные должники – физические лица.