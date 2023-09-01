Более трех миллионов сладостей в сутки производят в селе Туркестанской области

Произведенные в Сарыагашском районе Туркестанской области сладости отправляются во все области и города Казахстана и соседней России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В сутки сарыагашское ТОО "Fresboom" выпускает 3,2 миллиона штук жевательной резинки, 3 тысячи кг шоколада, 165 тысяч штук чупа-чупса. Всего - 28 различных кондитерских изделий. На производстве постоянно трудоустроено более 100 человек. Предприятие по итогам 2020 года было награждено номинацией "Лучшее предприятие" за особый вклад в социально-экономическое развитие района.

Кроме того, в Сарыагашском районе развивают сушку плодоовощной продукции и переработку овощей. Учитывая это, казахстанская компания Damdes Agro заключила соглашение с китайской компанией GUAN-FANG Food Machinery. В рамках данного соглашения планируется реализация проектов на 4,6 миллиардов тенге. В частности, будут открыты цеха по заморозке овощей, сушке плодоовощной продукции, переработке овощей и выпуску упаковочных материалов. Планируется, что на предприятии будет занято 50 человек.

В целом, для поддержки бизнеса в области реализуются различные государственные программы, ведется активная работа по расширению производств и открытию новых предприятий.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе превысило 20 тысяч. Объем произведенной ими продукции в прошлом году составил 87 миллиардов тенге. В этом году в Сарыагашском районе дополнительно зарегистрировано 3,2 тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса.