Более пятидесяти человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре

Пожар произошёл в одном из павлодарских домов, спасатели эвакуировали более 50 жителей, среди которых были и дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По данным областного департамента ЧС, на лестничной площадке вблизи лифтовой шахты загорелись домашние вещи и мебель. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

На место выехали десять единиц техники и 37 человек личного состава.