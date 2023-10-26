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Более пятидесяти человек эвакуировали из-за пожара в Павлодаре

26 Октября, 10:48
АВТОР
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Baigenews.kz 26 Октября, 10:48
26 Октября, 10:48
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Фото: Baigenews.kz

Пожар произошёл в одном из павлодарских домов, спасатели эвакуировали более 50 жителей, среди которых были и дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По данным областного департамента ЧС, на лестничной площадке вблизи лифтовой шахты загорелись домашние вещи и мебель. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

На место выехали десять единиц техники и 37 человек личного состава. 

"Пожарные эвакуировали по лестничному маршу 12 человек, среди них было четверо детей. Самостоятельно эвакуировался 41 человек, из них пятеро детей", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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