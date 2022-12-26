Более пяти миллионов иностранцев въехало в Казахстан в 2022 году

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В этом году в нашу республику въехало более пяти миллионов иностранцев, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.

"В этом году в Казахстан въехало более 5 млн иностранцев. На первом месте граждане Российской Федерации - 2 миллиона 900 тысяч. На втором месте Узбекистан - 2 миллиона 300 тысяч. 730 тысяч граждан Кыргызстана. Более 330 тысяч из Таджикистана. И почти 90 тысяч граждан Турции", - проинформировал Аталыков.

Спикер отметил, что в Казахстане временно пребывает 650 тысяч иностранцев. Почти 6 миллионов выехало из страны.

Кроме того, Аталыков рассказал о правилах пребывания иностранцев у нас в стране, ответственности за их нарушения, как узаконить статус пребывания иностранца в Казахстане и других темах, касающихся миграции.