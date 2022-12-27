open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Более половины казахстанцев назвали январскую трагедию самым значимым событием года — опрос
aa.com.tr Сегодня, 13:49
121
Сегодня, 13:49
121
Фото: aa.com.tr

Более половины казахстанцев назвали январскую трагедию самым значимым событием года — опрос

Среди казахстанцев провели опрос на тему "Какое событие стало самым значимым в 2022 году?", и большинство из них ответило, что это январские события. Исследование проводило Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, передает BaigeNews.kz

Данные опроса показали, что для 54% казахстанцев в 2022 году наиболее значимыми стали трагические январские события. 

"41% граждан отметили беспрецедентное повышение цен на продукты питания. Для 40% респондентов наиболее существенным потрясением стала война в Украине. Примерно столько же граждан (39%) отметили общественную важность внеочередных выборов президента Казахстана. В этом вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа", — говорится в результатах опроса. 

Далее в рейтинге знаковых событий:

  • Спад пандемии коронавируса и возвращение к привычной жизни — 18%;
  • Переименование Нур-Султана в Астану — 17%;
  • Чемпионат мира по футболу в Катаре — 14%;
  • Евровидение в Италии — 4%;
  • Зимняя олимпиада в Пекине — 4%.

Респондентов также спросили, каких изменений они больше всего ждут в 2023 году. Большинство казахстанцев ответили, что надеются на спад экономического и геополитического кризиса.

"Результаты исследования Бюро Demoscope демонстрируют весьма сильное потрясение казахстанского общества от январских событий, войны в Украине и последовавшего экономического кризиса и инфляции. Очевидно, что граждане не были готовы к таким происшествиям. Однако большинство граждан сохраняют позитивный настрой и верят в лучшее", — сообщили в бюро. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#январские события #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:49
121
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх