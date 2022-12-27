Более половины казахстанцев назвали январскую трагедию самым значимым событием года — опрос

Данные опроса показали, что для 54% казахстанцев в 2022 году наиболее значимыми стали трагические январские события.

"41% граждан отметили беспрецедентное повышение цен на продукты питания. Для 40% респондентов наиболее существенным потрясением стала война в Украине. Примерно столько же граждан (39%) отметили общественную важность внеочередных выборов президента Казахстана. В этом вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа", — говорится в результатах опроса.

Далее в рейтинге знаковых событий:

Спад пандемии коронавируса и возвращение к привычной жизни — 18%;

Переименование Нур-Султана в Астану — 17%;

Чемпионат мира по футболу в Катаре — 14%;

Евровидение в Италии — 4%;

Зимняя олимпиада в Пекине — 4%.

Респондентов также спросили, каких изменений они больше всего ждут в 2023 году. Большинство казахстанцев ответили, что надеются на спад экономического и геополитического кризиса.