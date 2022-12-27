Более половины казахстанцев назвали январскую трагедию самым значимым событием года — опрос

Данные опроса показали, что для 54% казахстанцев в 2022 году наиболее значимыми стали трагические январские события.
"41% граждан отметили беспрецедентное повышение цен на продукты питания. Для 40% респондентов наиболее существенным потрясением стала война в Украине. Примерно столько же граждан (39%) отметили общественную важность внеочередных выборов президента Казахстана. В этом вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа", — говорится в результатах опроса.
Далее в рейтинге знаковых событий:
- Спад пандемии коронавируса и возвращение к привычной жизни — 18%;
- Переименование Нур-Султана в Астану — 17%;
- Чемпионат мира по футболу в Катаре — 14%;
- Евровидение в Италии — 4%;
- Зимняя олимпиада в Пекине — 4%.
Респондентов также спросили, каких изменений они больше всего ждут в 2023 году. Большинство казахстанцев ответили, что надеются на спад экономического и геополитического кризиса.
"Результаты исследования Бюро Demoscope демонстрируют весьма сильное потрясение казахстанского общества от январских событий, войны в Украине и последовавшего экономического кризиса и инфляции. Очевидно, что граждане не были готовы к таким происшествиям. Однако большинство граждан сохраняют позитивный настрой и верят в лучшее", — сообщили в бюро.