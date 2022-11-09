Более миллиона случаев ОРВИ зарегистрировали с 1 октября в Казахстане

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С 1 октября 2022 года по стране зарегистрировано 1,027 миллиона случаев ОРВИ, передает BaigeNews.kz. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова.

По ее словам, ежегодно с октября по апрель начинается сезон заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

"Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 341. Кроме гриппа в Казахстане распространяются и гриппоподобные вирусы. Было протестировано около 2300 образцов на другие гриппоподобные инфекции, из которых положительный результат был обнаружен в 341 образце (15%), включая риновирус, вирус РС, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус", - рассказала она.

Они отметила, что медицинские организации к проведению иммунизационной кампании против гриппа, приёму больных гриппом и ОРВИ, а также лабораторным исследованиям гриппа и других ОРВИ.