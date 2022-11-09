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  • Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана
ortcom.kz Сегодня, 13:44
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Фото: ortcom.kz

Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана

В Казахстане проводится вакцинация населения против гриппа. В этом году на бюджетные средства закуплены 2,3 миллиона доз вакцины "ГРИППОЛ+" российского производства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения. 
"За счёт средств государственного бюджета проводится вакцинация уязвимых слоёв населения, в том числе медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вакцинация по эпидемиологическим показателям. С начала октября по республике привиты против гриппа 2 136 575 человек или 11,3% населения республики в целом, в том числе из средств местного бюджета привиты 2 054 тысяч человек; за счёт работодателей – 51 650 человек; на платной основе – 30 700 человек. Среди вакцинированных - дети до 14 лет – 468 579 (22%), взрослых – 78%", - рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова.
По ее словам, вакцинация охватит в целом 12% населения республики. Рекомендованный ВОЗ показатель - не менее 10%. 
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#вакцинация #грипп
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:44
76
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