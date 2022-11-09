Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана

"За счёт средств государственного бюджета проводится вакцинация уязвимых слоёв населения, в том числе медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вакцинация по эпидемиологическим показателям. С начала октября по республике привиты против гриппа 2 136 575 человек или 11,3% населения республики в целом, в том числе из средств местного бюджета привиты 2 054 тысяч человек; за счёт работодателей – 51 650 человек; на платной основе – 30 700 человек. Среди вакцинированных - дети до 14 лет – 468 579 (22%), взрослых – 78%", - рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова.