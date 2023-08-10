Более 950 млн тенге вернут за отопление казахстанцам

Потребителям в Казахстане вернут более 957 миллионов тенге, переплаченных за отопление жилья, передаёт BaigeNews.kz.

КРЕМ завершил перерасчёт стоимости услуг теплоснабжения для потребителей без приборов учёта тепловой энергии по всему Казахстану.

Сумма перерасчёта отразится в лицевом счёте потребителя отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года).

По законодательству субъект естественной монополии обязан делать перерасчёт по тепловой энергии с учётом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям или путём снижения тарифа при оплате за услугу.

Таким образом, за прошедший отопительный период потребителям, не имеющим приборы учёта, вернут 957 807,22 тысячи тенге с учетом НДС:

- в Астане – 514,491 тысячи тенге;

- Алматы – 15 876,45 тысячи тенге;

- области Абай – 755,134 тысячи тенге;

- Алматинской области – 9 199,56 тысячи тенге;

- Акмолинской области – 18 924,83 тысячи тенге;

- Атырауской области – 11 640,57 тысячи тенге;

- Актюбинской области – 6 211 тысяч тенге;

- Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тысячи тенге;

- Жамбылской области – 79 096,62 тысячи тенге;

- Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тысячи тенге;

- Карагандинской области – 338 261,08 тысячи тенге;

- Кызылординской области – 21 627,50 тысячи тенге;

- Мангистауской области – 1 214,63 тысячи тенге;

- Павлодарской области – 2 044,91 тысячи тенге;

- Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тысячи тенге.