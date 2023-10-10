Более 80% саженцев "зелёного пояса" пришли в негодность в Таразе

Прокуратура Жамбылской области выявила несколько фактов в части ведения учёта количества, качества и состояния зелёных насаждений, передаёт BaigeNews.kz.

Специально созданная природоохранная прокуратура Жамбылской области выявила нарушения. Она установила, что в Таразе должны были высадить 10 тысяч саженцев взамен вырубленных за последние два года, но не сделали этого. Кроме того, не было проведено пятидесятикратной компенсации саженцев взамен четырёх тысяч незаконо вырубленных деревьев.

Отмечается также, что из-за отстутствия должного ухода пришли в негодность более 80% саженцев на площади 10 гектаров земель, предназначенных для создания "зелёного пояса" города.

Также сообщается, что только на 30% преддомовых территориях проведено озеленение.

Кроме того, жители областного центра жалуются на то, что специальные службы не обрезают деревья, представляющие угрозу жизни и здоровья населению.