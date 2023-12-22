Более 77% казахстанцев поддерживают электоральные реформы президента

Институт Евразийской интеграции подвёл политические итоги 2023 года, озвучив результаты социсследования о взглядах казахстанцев на электоральные процессы в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В исследование попали выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней, прошедшие 19 марта, а также пилотные выборы акимов районов и городов областного значения, состоявшиеся 5 ноября, как ключевые политические реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2023 году.

Первый опрос, проведённый с 29 апреля по 17 мая в 17 областях и трёх городах республиканского значения, был сосредоточен на изучении отношения казахстанцев к избирательному процессу, результатам голосования и обновлённому составу мажилиса и местных представительных органов. Объём выборочной совокупности составил 6 800 респондентов.

По информации организации, в рамках исследования выявлен уровень общественного восприятия о внедрении смешанной избирательной системы. Из числа тех, кто знает о новом формате избрания депутатов, большинство (77,3 процента) в той или иной степени заявили о том, что реформа способствует развитию демократии в Казахстане.

"По результатам массовых опросов отмечается общественное одобрение смешанной избирательной системы. При этом фиксируется немногим большая поддержка самовыдвиженцев, нежели партийных кандидатов", - говорится в сообщении интитута.

По данным института, ожидания казахстанцев от работы нового состава мажилиса парламента и депутатов всех уровней сосредоточены на том, что они будут вникать и изучать суть социальных проблем (36 процентов), отстаивать интересы граждан (31,5 процента), улучшать социально-экономическое положение народа (29,7 процента).

Пятая доля опрошенных надеется на положительный результат, но считает, что прогнозировать что-либо ещё рано. Часть респондентов надеется на доступность и открытость депутатов в работе и взаимодействии с электоратом (17,8 процента).