Более 76 миллионов тенге задолжала клиника своим сотрудникам в Актау
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
155Фото: baigenews.kz
Сотрудники ТОО "Медицинская клиника "Сенім" два месяца не получали заработную плату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
Актауские прокуроры выявили нарушения трудового законодательства ТОО "Медицинской клиникой "Сенім". 287 медикам не выплатили заработную плату за два месяца на общую сумму более 76 миллионов тенге.
Работодателя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 87 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и оштрафовали на 100 МРП (345 тысяч тенге). После этого он погасил задолженность по заработной плате в полном объёме.
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