Более 75 млн тенге заплатила железнодорожная компания за нарушение законов в РК
Сегодня, 16:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
121Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК
Железнодорожную компанию оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции совместно с транспортной прокуратурой провёл проверку ТОО "Batys Trans Group" и выявили факт нарушения законодательства в области защиты конкуренции в части злоупотребления монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям.
По представлению прокуратуры были возбуждены дела по частям 3 и 3-1 статьи 159 КоАП РК.
По итогам рассмотрения дела, постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Атырау, ТОО "Batys Trans Group" привлечёно к административной ответственности за совершение правонарушения. Наложен штраф в размере более 23 миллионов тенге с конфискацией монопольного дохода на сумму более 52 миллионов тенге.