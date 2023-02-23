Более 700 тысяч казахстанцев получают пособие по инвалидности и потере кормильца

В Минтруда напомнили, что размеры ГСП по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. А размеры пособий по случаю потери кормильца - от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5 процента в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

К примеру, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для первой группы 77 889 тенге, второй группы – 62 068 тенге, третьей группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков выплаты производят из ГФСС. Так, в январе социальную выплату по утрате трудоспособности получили 83,3 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 56 тысяч семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Их выплачивают дополнительно к аналогичным пособиям, начисляемым из республиканского бюджета. Их размеры с 1 января 2023 года по решению правительства также были повышены на 8,5 процента.

Сейчас средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 146 тенге, по потере кормильца – 34 349 тенге.