Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года

Фото: BaigeNews.kz

Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года полицейскими Астаны пресечено порядка 88 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе из них оштрафовано более 11 тысяч пешеходов. За управлением транспортом в нетрезвом состоянии за текущий период задержано 730 водителей. Решением суда 573 водителя лишены права управления транспортными средствами, подвергнуто аресту 702 лица.

Внедрено в работу мобильное приложение "Қорғау". В рамках проекта выявлено порядка 106 водителей с подложными государственными номерами, более 1500 не имеющих прав и 322 лишённых права управления водителей.

Активно содействуют обеспечению безопасности дорожного движения местные жители. С начала года поступило свыше 44 тысяч сообщений по линии ПДД (канал 109 – около шести тысяч и 102 – более 38 тысяч), по которым приняты соответствующие меры реагирования.

Несмотря на принимаемые меры обстановка на дорогах остается напряжённой, отметили столичные полицейские. По итогам шести месяцев количество ДТП по Астане возросло на 6,9% (с 315 до 337). Количество получивших увечье в ДТП людей увеличилось на 8,8% (с 340 до 370). Число погибших возросло на 71,4% (с семи до 12). Основная причина – личная недисциплинированность водителей и пешеходов.