- В Париже снимут столетний запрет и разрешат купаться в Сене 05:44 119
- Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года 04:53 221
- Чемпионат по теннису на колясках пройдёт в Астане 03:40 321
- Жителям Алматы установили биотуалеты из-за ограничения водоснабжения 02:25 380
- Продукты с предупреждением появятся в магазинах Павлодара 01:14 398
- В Боровом спасли женщину из Туркестанской области 00:02 488
- В Греции разбился пожарный самолёт 25.07.2023 416
- Шокирующее заявление сделал обвиняемый в убийстве сына житель Актобе 25.07.2023 787
- Драка в бассейне в Атырау: подросток пожаловался на домогательства мужчин 25.07.2023 671
- Роженица скончалась в Алматы. Супруг винит в её смерти врачей 25.07.2023 718
- Массовый падёж скота в Павлодарской области: названа причина 25.07.2023 634
- Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане 25.07.2023 455
- Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки 25.07.2023 473
- Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос 25.07.2023 538
- Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области 25.07.2023 447
- Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане 25.07.2023 513
- Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети 25.07.2023 701
- Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР 25.07.2023 414
- Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе 25.07.2023 447
- Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске 25.07.2023 540
- Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане 25.07.2023 525
- Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане 25.07.2023 521
- Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области 25.07.2023 421
- В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов 25.07.2023 394
- LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже 25.07.2023 430
- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан 25.07.2023 563
- Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде 25.07.2023 514
- Казахстанец, ставший одним из лучших учителей мира, рассказал как изменилась его жизнь 25.07.2023 856
- В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге 25.07.2023 400
- Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции 25.07.2023 451
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 2172
- Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане 25.07.2023 514
- Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии 25.07.2023 592
- Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана 25.07.2023 486
- 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам: глава государства принял министра обороны 25.07.2023 389
- ИИ научили определять дипфейки по "отсутствию крови" 25.07.2023 461
- Актюбинец разбил бокал о голову девушки-бармена 25.07.2023 822
- В Жанаозене запрещённые религиозные книги продавали в торговых центрах и на базарах 25.07.2023 436
- Нечестные госзакупки почти на 250 млн тенге провели чиновники Мангистау 25.07.2023 1344
- "Мы должны развивать детско-юношеский спорт" - министр спорта о проведении ЧМ в Казахстане 25.07.2023 485
- Приобретение Kcell рассматривают два покупателя 25.07.2023 486
- Будут ли в Казахстане строить АЭС – ответ главы Минэнерго 25.07.2023 497
- 300 семей воспользовались услугами туроператоров по программе Kids go free 25.07.2023 405
- Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО 25.07.2023 630
- Перекрывшим дорогу жителям дач в Конаеве пояснили причину отключения света и воды 25.07.2023 432
- В фонтане Шымкента утонул ребёнок 25.07.2023 530
- Житель Шымкента сбросил тело брата в уличный туалет, а сверху построил сарай 25.07.2023 1295
- Глава Минздрава высказалась, может ли студент-изверг из хосписа стать врачом 25.07.2023 2992
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 499
- Почти на 30 процентов выросло производство авто в Казахстане 25.07.2023 543
- Опасное лето-2023: Учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек 25.07.2023 562
- Служба госохраны больше не обеспечивает безопасность Нурсултана Назарбаева 25.07.2023 731
- Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области 25.07.2023 620
- Самосуд над вором устроили жители Туркестанской области 25.07.2023 473
- Деньги выделены в полном объеме, а больницы не построены - премьер о проекте "Ауыл – Ел бесігі" 25.07.2023 478
- Жительница Карагандинской области обвиняет медиков в смерти сына 25.07.2023 681
- Детские аттракционы за год подорожали почти на четверть в Казахстане 25.07.2023 463
- Почти 70 казахстанцев погибли на работе за три месяца 25.07.2023 520
- В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской 25.07.2023 673
- Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции 25.07.2023 633
- В Греции горят курортные острова, власти эвакуируют туристов и жителей 25.07.2023 579
- Объявленному в розыск Бейбуту Шуменову вынесли "вердикт" в США 25.07.2023 18861
- Головкин возвращается на родину 25.07.2023 644
- Павлодарцев напугали разбросанные у больницы шприцы 25.07.2023 619
- Грету Тунберг оштрафовали на $144 за неповиновение полиции 25.07.2023 592
- "Это ужас!": жительница Актау пристыдила отдыхающих у моря 25.07.2023 802
- В ЗКО мужчину укусил каракурт 25.07.2023 755
- Путин запретил россиянам менять пол 25.07.2023 733
- Шымкентцы спасаются от жары, ночуя на футбольном поле 25.07.2023 1136
- Участок под второй аэропорт зарезервировали под Астаной 25.07.2023 647
- Стало известно, какое наказание грозит Бейбуту Шуменову 24.07.2023 1557
- Дело Айганым Боташ: защита заявила о незаконности отзыва у врачей сертификатов 24.07.2023 814
- "Ударил в один глаз, потом во второй" – бизнесмен обвинил депутата в избиении 24.07.2023 731
- Из-за проблем с визами "Тобол" не может поехать на тур Лиги конференций в Швейцарию 24.07.2023 884
- "Могут прийти новые инвестиции" - эксперт о заявке Казахстана на проведение ЧМ по футболу 24.07.2023 691
- Температурный рекорд: в Европе потеплеет до плюс 46 градусов 24.07.2023 639
- Исторический успех: сборная Казахстана стала первой на чемпионате Азии 24.07.2023 735
- Сухая трава горит возле Степногорска 24.07.2023 616
- Казахстанка установила рекорд на чемпионате мира по плаванию 24.07.2023 1348
- Дорожные знаки, остановки, детские городки: как меняется жизнь в дачных массивах в области Абай 24.07.2023 684
- LOADING...
Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года
Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С начала года полицейскими Астаны пресечено порядка 88 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе из них оштрафовано более 11 тысяч пешеходов. За управлением транспортом в нетрезвом состоянии за текущий период задержано 730 водителей. Решением суда 573 водителя лишены права управления транспортными средствами, подвергнуто аресту 702 лица.
Внедрено в работу мобильное приложение "Қорғау". В рамках проекта выявлено порядка 106 водителей с подложными государственными номерами, более 1500 не имеющих прав и 322 лишённых права управления водителей.
Активно содействуют обеспечению безопасности дорожного движения местные жители. С начала года поступило свыше 44 тысяч сообщений по линии ПДД (канал 109 – около шести тысяч и 102 – более 38 тысяч), по которым приняты соответствующие меры реагирования.
Несмотря на принимаемые меры обстановка на дорогах остается напряжённой, отметили столичные полицейские. По итогам шести месяцев количество ДТП по Астане возросло на 6,9% (с 315 до 337). Количество получивших увечье в ДТП людей увеличилось на 8,8% (с 340 до 370). Число погибших возросло на 71,4% (с семи до 12). Основная причина – личная недисциплинированность водителей и пешеходов.
-
Trend news
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 2117
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 495
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1472
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1658
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 690
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1122
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1328
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4547
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1020
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1434
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2469
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1212
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1107
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1052
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1255
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2068
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1053
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1241
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1497
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1422
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1197
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14317
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1121
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2762
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1661
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2099
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2476
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2140
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 19709
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2071
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1867
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2737
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2139
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6846
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2412
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7943
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1994
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2769
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2187
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2337
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29331
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4546
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2172
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7593
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3513
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2715
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3090
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3427
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2466
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2614
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3434
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6574
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2888
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2464
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5701
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5607
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3875
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4102
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2678
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4397
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3889
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2916
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2769
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2813
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14331
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3437
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2856
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3787
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4767
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3658
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3995
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3340
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3927
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4508
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3991
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3804
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3341
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4359
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2782
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5670
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 768
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1140
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1309
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1147
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1339
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1654
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1754
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1765
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2008
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2210
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1920
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2232
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2443
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2486
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2557
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2533
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2668
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2743
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2844
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2441
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2903
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3085
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2442
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2742
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2942
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2701
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2609
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2846
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2455
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3191
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2723
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2792
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3769
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3038
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2903
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2944
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2791
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2695
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2536
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2854
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3365
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2990
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2943
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5068
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3107
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3962
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4827
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3346
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3698
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40704
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3087
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4390
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3700
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3503
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4404
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3828
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3845
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4304
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4391
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4712
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5339
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6387
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4996
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4568
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4584
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4354
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5514
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6432
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5725
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4819
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4299
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5288
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4188
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4606
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4640
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5097
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5154
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4464
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5386
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5334