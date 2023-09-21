Более 69 миллионов тонн угля перевезено железнодорожным транспортом за восемь месяцев

Итоги перевозки соцгрузов за восемь месяцев подвели казахстанские железнодорожники, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель генерального директора КТЖ-Грузовые перевозки Нуржан Кельбуганов сообщил, что за восемь месяцев 2023 года железнодорожным транспортом перевезено 69 миллионов тонн каменного угля. Из них по республике отгружено 48 миллионов тонн, на экспорт отправлено 20,8 миллиона тонн.

За минувший период в адрес ТЭЦ доставлено более 43,1 миллионатонн, что на 950 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Коммунально-бытового угля перевезено более 4,8 миллиона тонн, что соответствует уровню 2022 года.

По состоянию на 20 сентября 2023 года, на складах ТЭЦ запас угля составляет более 4,8 миллиона тонн, что выше на 10% аналогичного периода прошлого года. Из 29 ТЭЦ и ГРЭС на 16 нормы запаса, установленные Минэнерго, выше в два и более раза, на десяти - выше в 1,5 раза.

"До конца года ежемесячно планируется перевозить по 9,5 миллионов тонн твёрдого топлива. Всего в этом году перевезут железнодорожным транспортом более 106 миллионов тонн угля, в том числе для казахстанских потребителей - 76 миллионов тонн", - отметил Нуржан Кельбуганов.

Ранее представители КТЖ отмечали, что на некоторых ТЭЦ запасы угля находятся ниже нормативного уровня в виду задолженности перед разрезами. Нуржан Кельбуганов отметил, что после проведённых переговоров перевозка угля была возобновлена на Кокшетаускую и Петропавловскую ТЭЦ. Запасы угля на этих ТЭЦ сегодня соответствуют нормативному уровню. На Риддерской и Кентауской ТЭЦ угля недостаточно.