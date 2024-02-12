Более 68 миллиардов тенге выделят для лесных учреждений в Казахстане

В Казахстане для улучшения материально-технической базы лесных учреждений выделят более 68 миллиардов тенге. Об этом на правительственном часе в Мажилисе сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

"Прошлогодние пожары выявили низкую материально-техническую базу лесных учреждений, а также слабую социальную защищенность работников лесного хозяйства. Для решения этих вопросов министерством, совместно с заинтересованными государственными органами разработан комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы для материально-технического обеспечения всех лесных хозяйств республики. Всего планом предусмотрены на весь период расходы на сумму 68,6 миллиардов тенге", - сказал министр.

На эти средства планируют приобрести пожарные и патрульные машины, трактора, установить системы раннего обнаружения лесных пожаров. Также построят 102 пожарно-наблюдательных вышек на территории лесных учреждений.

Министр уточнил, что в 2023 году на материально-техническое обеспечение природоохранных организаций ведомство выделило 13,4 миллиардов тенге. На это было приобретено 25 пожарных автомашин, 51 малых лесопожарных комплексов, 154 тракторов 655 единиц дополнительного противопожарного оборудования (дисковые бороны, плуги, прицепы).

Для резервата "Семей орманы" где в прошлом году был крупный пожар, было куплено 37 специальных транспортных средств на 1,4 миллиарда тенге.

При этом Ерлан Нысанбаев сообщил, что в природоохранных учреждениях министерства 60 процентов автомашин подлежит списанию.

Также планируют улучшить и патрулирование. На это потратят 7,7 миллиардов тенге.