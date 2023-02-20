Более 6600 бутылок водки изъяли в Атырауской области

Фото: polisia.kz

3,5 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона выявили на одном из складов, расположенном в Кульсары, гражданку, незаконно хранившую спиртное.

При осмотре склада обнаружено более 6,6 тысячи бутылок водки объёмом 0,5 литра на общую сумму около семи миллионов тенге.

Задержана 51-летняя подозреваемая.

Досудебное расследование начато по части 2 статьи 233 УК РК - "Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных средств идентификации и (или) учётно-контрольных марок".