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Более 66 млрд тенге составил инвестдоход пенсий казахстанцев за месяц
Инвестиционный доход пенсионных активов, начисленный за январь 2023 года, превысил показатель аналогичного периода в 5,4 раза и составил 66,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.
"На 1 февраля 2023 года инвестиционная доходность портфеля под управлением НБРК и управляющих инвестиционным портфелем (УИП) за 12 месяцев следующая: НБРК (6,93 процента), АО Halyk Global Markets (6,89 процента), АО Jusan Invest (6,44 процента), АО BCC Invest (4,93 процента), АО Сентрас Секьюритиз (4,67 процента)", - говорится в сообщении.
Напомним, что доходность пенсионных активов за короткие периоды времени не демонстрирует объективную картину эффективности их управления. Пенсионные активы ЕНПФ обладают длинным инвестиционным горизонтом и основная цель инвестирования – это получение реальной доходности в долгосрочном периоде.
Инвестиционная доходность с года основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 февраля 2023 года нарастающим итогом составила 735,95 процента при инфляции за весь период 686,62 процента.
Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде значительно превышает инфляцию.
"Если снижение доходности в отдельные периоды повлияет на общий размер накопленного дохода за весь период накоплений конкретного вкладчика, а именно: накопленная доходность за полный период накоплений пенсионных взносов составит значение ниже накопленной инфляции за этот же период, то государство осуществляет выплату гарантии в размере разницы между суммой пенсионных накоплений данного вкладчика и фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции", - добавили в ЕНПФ.
Каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.
К слову, информация об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ и финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе "Показатели/Инвестиционная деятельность".
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