Более 600 пробирок с кровью нашли недалеко от Большого Алматинского канала
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В Алматинской области выясняют, кто выбросил у дороги сотни использованных пробирок. Многие были наполнены кровью, некоторые разбиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
О находке возле трассы недалеко от села Кызылшарык сообщили прохожие, испугавшись распространения опасных инфекций. Рядом находится Большой Алматинский канал.
Специалисты установили, что пробирки ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез.
Склянки собрали и уничтожили, почву продезинфицировали. А тех, кто рассыпал опасный мусор, сейчас ищет полиция. Нарушителям грозит штраф за загрязнение окружающей среды.
Ветеринары говорят: такие пробирки свободно продаются в аптеках, поэтому купить их мог кто угодно.
"На месте выброса мы собрали 610 пробирок. После 17 апреля мы этими пробирками не пользовались. Пробирки, которые мы обнаружили, относительно свежие. Маркировка там ещё хорошо сохранилась. Поэтому мы предположили: где-то около месяца назад, может быть, чуть меньше они были выброшены на это место", - сказал руководитель ветеринарной станции Енбекшиказахского района Еркин Биханов.
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