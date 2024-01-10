Более 600 газовых баллонов незаконно вывезли из Казахстана в Кыргызстан

Газовые баллоны пытались незаконно перевезти из Казахстана в Кыргызстан. Неучтённый груз выявили пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" совместно с сотрудниками ГКНБ по Таласской области, передаёт BaigeNews.kz.

Водитель грузовика марки VOLVO, прибыв на КПП, предъявил пограничникам товарно-транспортную накладную на 500 пустых газовых баллона. Однако у наряда возникли сомнения в достоверности информации.

В ходе спецдосмотра пограничники выявили 1 105 пустых баллонов.

"Водитель - гражданин Кыргызстана М.И., пытался ввезти груз из Казахстана в Кыргызстан, нарушив при этом правила перемещения грузов и товаров на внутренней границе ЕАЭС. По предварительным данным, среднерыночная стоимость 605 пустых газовых баллонов, не указанных в накладной, составляет около 3 025 000 сомов (15,3 миллиона тенге - Прим. ред)", - сообщили в ГКНБ.

Задержанный водитель и груз переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ Кыргызстана для дальнейшего разбирательства.