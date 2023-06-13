Более 60 процентов школьников сталкиваются с насилием и дискриминацией в Казахстане

Фото: pixabay.com

По данным ЮНИСЕФ, 66 процентов казахстанских школьников сталкиваются в учебных заведениях с насилием и дискриминацией. Об этом рассказал депутат мажилиса Нуртай Сарсенгалиев на заседании Республиканского совета по поддержке молодёжи при AMANAT, где рассматривали вопросы противодействия насилию, психического здоровья несовершеннолетних и предотвращения самоубийств, передаёт BaigeNews.kz

"Глава государства поручил обеспечить безопасность подрастающего поколения и усилить государственный контроль по профилактике самоубийств и буллинга среди детей. По данным ЮНИСЕФ, 66 процентов детей в Казахстане сталкиваются с насилием и дискриминацией в школе. По мнению специалистов, элементы издевательств и вымогательства формируют у детей суицидальное поведение. К сожалению, по данным ВОЗ, страна занимает 10-е место в мире по количеству самоубийств среди подростков", – сказал он.

Председатель Комитета по защите прав детей министерства просвещения Насымжан Оспанова сообщила, что ведомство разработало методическое пособие для профилактики буллинга.

"Данные рекомендации предполагают раннее выявление учащихся, нуждающихся в особом внимании и в психолого-педагогической помощи. В целях профилактики и своевременного выявления таких инцидентов среди детей ежегодно обучается более 11 тысяч педагогов. Также министерством разработан проект комплексного плана "Бала қорғау" на 2023-2025 годы в целях защиты детей от насилия и обеспечения их прав и благополучия", – сказала она.

Как отметил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, что в прошлом году 1456 специалистов здравоохранения прошли обучение по профилактике суицидов. По его словам, дефицит психиатров в Казахстане снизился с 40 до 15 процентов. В 2022 году психологи организаций образования и здравоохранения страны помогли более чем 400 подросткам. А населению оказывается специализированная медицинская помощь в 20 центрах психического здоровья, 76 центрах первичного психического здоровья на уровне городских поликлиник, 203 кабинетах психического здоровья на сельском уровне.

По данным заместителя начальника Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры Сакена Самета, за последние два года усилена работа по расследованию детских самоубийств. Внесено 163 надзорных акта в государственные органы, в результате чего привлечено к ответственности 508 должностных лиц.

Однако при всех принимаемых мерах председатель Совета отметил, что суицида среди молодёжи и подростков нет положительных результатов.