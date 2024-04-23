Более 550 тысяч тенге получат дополнительно пострадавшие от паводков в Казахстане
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Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что пострадавшие от паводков получат дополнительную финансовую помощь на покупку предметов первой необходимости, передает BaigeNews.
"Ситуация с паводками постепенно стабилизируется. Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка", - сказал на заседании правительства Олжас Бектенов.
Он отметил, что с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.
"Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. На сегодня уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП. Также будут возмещаться потери предпринимателей. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду", - резюмировал Олжас Бектенов.
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