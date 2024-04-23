Более 550 тысяч тенге получат дополнительно пострадавшие от паводков в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что пострадавшие от паводков получат дополнительную финансовую помощь на покупку предметов первой необходимости, передает BaigeNews.

"Ситуация с паводками постепенно стабилизируется. Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка", - сказал на заседании правительства Олжас Бектенов.

Он отметил, что с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.