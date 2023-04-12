Более 500 млн тенге привлекли ученые в ходе презентации проектов в Астане

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На базе Международного финансового центра "Астана" Фондом науки организована специализированная диалоговая площадка "Реактор коммерциализации технологий", передает BaigeNews.

Традиционно, ученые вузов и НИИ Казахстана презентовали бизнесменам и потенциальным инвесторам научные идеи и разработки с целью заключения сделок по их дальнейшей коммерциализации на рынке. Задачей каждого участника было за 3 минуты донести до потенциальных бизнес-партнеров коммерческую ценность их научной разработки.

В частности, представлены проекты в сферах недропользования, АПК, пищевой промышленности, медицины, строительства, туризма: "Оборудование одновременно-раздельной закачки жидкости в пласт", "Производство напитка из верблюжьего молока", "Стимулятор роста растений на основе наночастиц серы", "Яровое тритикале в укреплении кормовой базы степной зоны Северного Казахстана", "Аппарат для импульсного электро-депофореза" (стоматология), "Грунт-эмаль" и многое другое.

Впервые Фондом науки был создан виртуальный тур на месте проведения реактора коммерциализаций МФЦА. Каждый пользователь мог виртуально ознакомиться с интересующим его проектом на площадке МФЦА.

В мероприятии приняло участие более 100 представителей науки и бизнеса, посол королевства Марокко H.E.Mr.Mohammed Rachid Maaninou, вице-министр науки и высшего образования Камиль Акатов, в том числе о возможностях выхода на международные рынки рассказали: Darsh Mann - руководитель по вопросам развитии и партнерства акселератора StartX (США), Чжао Чжунъюань - директор Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС (КНР), Камила Магзиева - национальный координатор Рамочных Программ ЕС по науке и инновациям, (Европейский Союз: Рамочная Программа Европейского Союза по инвестициям в науку и инновации Horizon Europe), Наталья Чернышева - директор Sk Agrotech Hub, Фонд "Сколково", Гульсум Кененбаева - руководитель отдела по международному членству International IFPA - международная исламская ассоциация пищевой промышленности.

Представитель фонда Сколково поздравил Фонд науки с получением статуса центра коммерциализации инноваций государств-участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств- участников СНГ на период до 2030 года.

Также по решению Министра науки и высшего образования, Фонду науки присвоен статус национального координационного центра "Horizon Europe"

По итогам реактора достигнута договоренность о совместной деятельности между бизнес-предприятиями и научными организациями по 6 проектам. Общая сумма привлеченных инвестиций более 500 миллионов тенге.