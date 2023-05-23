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Более 4,5 тысячи незаконных проверок бизнеса пресекли прокуроры в Казахстане
В мероприятии приняли участие председатель президиума Национальной палаты "Атамекен" Раимбек Баталов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, руководители Верховного суда, центральных ведомств и министерств.
Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что по поручению президента прокурорский надзор сфокусирован на эффективном решении проблем предпринимателей, в том числе инвесторов.
Одна из таких мер – Комплексный план совместных действий по защите бизнеса, принятый по итогам форума в сентябре прошлого года. В него включены наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество. Всего 44 мероприятия, начиная от вопросов налогового администрирования до отмены актов любого уровня, ущемляющих их права.
В реализации плана действий с конкретными кейсами задействован 21 государственный орган.
О достигнутых результатах и имеющихся проблемах заслушали руководство Генеральной прокуратуры, министерства национальной экономики и Агентства по финансовому мониторингу.
"Принятыми мерами в четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей (до указания генерального прокурора от 02.09.2022 года в среднем ежемесячно регистрировалось 150 дел, в этом году – 40). Решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования,на банковские счета предпринимателей (теперь они снимаются банками по истечению 10 суток, если нет судебной санкции). Законодательно урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать", - сообщили в Генпрокуратуре.
Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий.
По актам надзора отменено свыше 21 тысячи налоговых приказов и 13 тысяч исполнительных производств, 1 260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности.
Наказано 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя.
Озвучены результаты работы по устранению предпосылок для обращения субъектов бизнеса в госорганы и суды. Пресечено более 4,5 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля. В марте и апреле по протестам Генпрокуратуры пять министерств (здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, индустрии и инфраструктурного развития) отменили девять приказов о проведении профилактического контроля с посещением двух тысяч предпринимателей.
Также обсуждено внедрение цифровых технологий, в том числе для предоставления земельных участков, подачи сигнала о вмешательстве в предпринимательскую деятельность и оценки потребителями объектов бизнеса.
Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов отметил эффективное сотрудничество с органами прокуратуры и озвучил проблемы предпринимателей, к которым просил подключиться территориальных прокуроров.
Помимо этого обозначены пробелы в действиях и решениях госорганов.
В итоге уполномоченным органам задан вектор по дальнейшей работе в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. Одновременно перед прокурорами поставлены конкретные задачи. В частности, обеспечить эффективное взаимодействие с палатой "Атамекен" и правовую консультацию субъектов бизнеса. Также в рамках реализации поручения главы государства обсудили вопросы взаимодействия государственных органов при сопровождении значимых инвестиционных проектов.
Предстоящую работу необходимо форсировать, чтобы субъекты бизнеса, включая инвесторов, почувствовали положительный эффект - резюмировал в своем выступлении генеральный прокурор Берик Асылов.
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