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Более 4,5 тысячи этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году
На 1 апреля 2023 года в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 4 575 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику переехали один миллион 111,1 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
Более половины кандасов (52,4 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,3 процента – из КНР, 13 процентов – из России, 6,3 процента – из Туркменистана, 5,3 процента – из Монголии и 3,7 процента – из других стран.
"Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,9 процента), Мангистауской (13,9 процента), Туркестанской (6,8 процента), и Жамбылской (пять процентов) областях, а также в городах Алматы (девять процентов), Астане (11 процентов) и Шымкенте (6,5 процента)", — говорится в сообщении.
На 1 апреля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1 процента, 22,3 процента человек моложе трудоспособного и 8,6 процента – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста 18,5 процента имеют высшее образование, 39,9 процента среднее специальное образование, 36,7 процента общее среднее образование и 4,8 процента не имеют образования.
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