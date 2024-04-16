Более 45% экономически активного населения Казахстана представляют малый и средний бизнес

Количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на семь процентов в Казахстане. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 1 января 2024 года количество зарегистрированных субъектов МСП составило 2 178,9 тыс. единиц и по сравнению с прошлым периодом выросло на 7%. При этом из них 2 002,2 тыс. единиц являются действующими", - уточнили в ведомстве.

Доля в общем количестве действующих субъектов:

68,4% – индивидуальные предприниматели;

18% – юридические лица малого предпринимательства;

13,5% – крестьянские или фермерские хозяйства;

0,1% – юридические лица среднего предпринимательства.

Среди действующих субъектов 35,1% занимаются торговлей, 15,6% – прочими видами услуг, 14,3% – сельским хозяйством.

На сферу МСП приходится 45,6% от общей численности экономически активного населения страны. Так, численность занятых в МСП выросла на 5,3% и составила 4 326 тыс. человек.