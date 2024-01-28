Более 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
94Фото: gov.kz
Столичные коммунальщики работают в круглосуточном усиленном режиме. За прошедшую ночь они вывезли из города больше трех тысяч грузовиков снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
С утра 28 января на уборку улиц столицы от снега и наледи вышли около 2,5 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники.
За прошедшую ночь из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега, что равно объему более трех тысяч большегрузов.
Всего за зимний период из столицы собрано и вывезено почти три миллиона кубометров снега, для чего на полигоны совершено свыше 738 тысяч рейсов грузовых машин.
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