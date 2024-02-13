Более 400 казахстанцев лишились родительских прав в 2023 году
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В прошлом году полиция поставила на учёт более восьми тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Из них около 400 были лишены родительских прав, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК, в Петропавловске поступило сообщение от педиатра о том, что молодая мама не приходит на приём к врачу. При проверке было установлено, что мать уже продолжительное время находилась в запое. Младенец нуждался в помощи. Полиция поместила ребёнка в Дом малютки, а мать поставила на учёт к врачу наркологу и привлекла к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
"В отношении 4,4 тысячи человек направлены материалы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса об ограничении родительских прав, по результатам которых лишено родительских прав 426, ограничено в родительских правах 249 лиц", - сообщил Ренат Зулхаиров.
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