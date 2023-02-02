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  • Более 400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в столице за месяц
Pexels.com Сегодня, 13:30
75
Сегодня, 13:30
75
Фото: Pexels.com

Более 400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в столице за месяц

Более 400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в Астане за месяц текущего года. Об этом сообщил заместитель руководителя управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в настоящее время с развитием информационных технологий увеличились мошеннические действия в Интернете. Также уменьшилась возможность для обнаружения лиц, совершающих данные преступления. 

Самые распространённые виды интернет-мошенничества - это под видом сотрудников банков и правоохранительных служб, вложение денежных средств в инвестиции и получение предоплаты за товар или услуги. 

"Департаментом полиции с начала текущего года зарегистрировано 443 факта интернет-мошенничества, окончено - 45, прервано - 148. Принятыми мерами раскрыто более 150 интернет-мошенничеств, задержано 29 лиц, из которых 13 арестованы и находятся под стражей. Сумма ущерба составила 250 миллионов тенге. За прошлый год сумма ущерба составила 150 миллиардов, из них возвратили - 150 миллионов", - сообщил Кайрат Мадиев. 

В вопросах противодействия с интернет-мошенничеством особое внимание уделяется повышению финансовой грамотности населения. Были проведены профилактические мероприятия по предотвращению и пресечению киберпреступлений, также созданы и опубликованы в СМИ: восемь роликов, 15 картинок,  73 рассылки в чатах совместно с сотрудниками МПС и акимата. Проведены три совещания, выявлены 41 противоправные интернет-контенты, из которых заблокированы три сайта.

"Сейчас у нас в ДВД по взаимодействию с другими органами имеем возможность блокировать иностранные ресурсы. Планируем присоединиться в Конвенцию по борьбе с киберпреступностью, в которую входят 54 государства. Если мы в неё войдем, то сможем блокировать больше чатов. Потому что все Интернет-ресурсы находятся за пределами нашего государства. У нас в Казахстане практически нигде не регистрируются приложения", - добавил спикер. 

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#интернет #киберпреступность #мошенничество
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:30
75
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