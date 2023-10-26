Более 40 сооружений реконструировали в Казахстане для защиты от паводков
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Для устранения угрозы подтопления в Казахстане проведена реконструкция 41 гидротехнического сооружения, требующего ремонта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.
"Состояние водохранилищ и гидротехнических сооружений должно находиться под пристальным контролем. Для этого необходимо тесно сотрудничать с местными акиматами и проводить совместные мероприятия. Чтобы предотвратить возможные паводки, начинать подготовительные работы нужно уже сейчас", – отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекниязов.
Идут работы по восстановлению Чарского водохранилища в Восточно-Казахстанской области и водохранилища Шардара в Туркестанской области. По результатам предпринятых мер паводковый период 2023 года прошёл без особых осложнений.
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