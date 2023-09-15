Более 40 проституток выявили в Шымкенте

43 девушки лёгкого поведения поставили на учёт в Шымкенте в рамках ОПМ “Stop-трафик”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мероприятии, направленном на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, задействованы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.

Стражи порядка проверяют съёмные квартиры, сауны, банные комплексы, развлекательные заведения и гостиницы.