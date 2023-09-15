Более 40 проституток выявили в Шымкенте
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43 девушки лёгкого поведения поставили на учёт в Шымкенте в рамках ОПМ “Stop-трафик”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В мероприятии, направленном на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, задействованы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.
Стражи порядка проверяют съёмные квартиры, сауны, банные комплексы, развлекательные заведения и гостиницы.
"За два дня отработки полицейские выявили восемь фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. За приставание в общественных местах по статье 449 КоАП РК наказаны 48 лиц. На учёт за занятие проституцией поставлены 43 лица", - сообщили в полиции.
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