  • 15 Сентября, 17:06
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Более 40 проституток выявили в Шымкенте

Сегодня, 15:46
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polisia.kz Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
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Фото: polisia.kz

43 девушки лёгкого поведения поставили на учёт в Шымкенте в рамках ОПМ “Stop-трафик”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В мероприятии, направленном на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, задействованы сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью. 

Стражи порядка проверяют съёмные квартиры, сауны, банные комплексы, развлекательные заведения и гостиницы. 

"За два дня отработки полицейские выявили восемь фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. За приставание в общественных местах по статье 449 КоАП РК наказаны 48 лиц. На учёт за занятие проституцией поставлены 43 лица", - сообщили в полиции.

 

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