  • 12 Марта, 20:41
  • BAIGENEWS

Более 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году

Сегодня, 19:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
113
Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провёл заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, передаёт BaigeNews.kz.

Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на сумму 27,3 миллиарда долларов с созданием 68,8 тысячи рабочих мест. 

В этом году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием. 

Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. 

В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ. 

Это позволит не только обеспечить казахстанские больницы, но и в дальнейшем наладить экспорт в другие страны. 

Кроме того, компания планирует организовать образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения республики.

Швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт. 

Австрийская Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея. 

Открытие нового завода позволит создать более 200 рабочих мест и снизить импортозависимость казахстанского рынка по данной продукции. 

По поручению премьер-министра в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Главой государства поставлена задача по увеличению объёма экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. За этот период требуется привлечь не менее 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. В этой связи нужно приложить все усилия для поиска и привлечения крупных инвесторов в нашу страну. Необходимы смелые и нестандартные решения", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Самое читаемое

Наверх