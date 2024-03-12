Более 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр РК Олжас Бектенов провёл заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, передаёт BaigeNews.kz.
Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на сумму 27,3 миллиарда долларов с созданием 68,8 тысячи рабочих мест.
В этом году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием.
Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане.
В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ.
Это позволит не только обеспечить казахстанские больницы, но и в дальнейшем наладить экспорт в другие страны.
Кроме того, компания планирует организовать образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения республики.
Швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт.
Австрийская Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея.
Открытие нового завода позволит создать более 200 рабочих мест и снизить импортозависимость казахстанского рынка по данной продукции.
По поручению премьер-министра в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Главой государства поставлена задача по увеличению объёма экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. За этот период требуется привлечь не менее 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. В этой связи нужно приложить все усилия для поиска и привлечения крупных инвесторов в нашу страну. Необходимы смелые и нестандартные решения", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Самое читаемое
- Бишимбаев шантажировал Нукенову интимным видео – гособвинитель
- Названы самые бедные регионы Казахстана
- Убийство Салтанат Нукеновой: прокурор сделала несколько заявлений
- Ваши контейнеры стоят на тротуаре: в Костанае почти сто торговцев рынка могут лишиться заработка
- Убийство Салтанат Нукеновой: прокурор сообщила подробности происходившего в ресторане