Более 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провёл заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Invest", в ходе которого рассмотрены деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, передаёт BaigeNews.kz.

Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на сумму 27,3 миллиарда долларов с созданием 68,8 тысячи рабочих мест.

В этом году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием.

Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане.

В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ.

Это позволит не только обеспечить казахстанские больницы, но и в дальнейшем наладить экспорт в другие страны.

Кроме того, компания планирует организовать образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения республики.

Швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт.

Австрийская Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея.

Открытие нового завода позволит создать более 200 рабочих мест и снизить импортозависимость казахстанского рынка по данной продукции.

По поручению премьер-министра в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.