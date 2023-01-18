Более 360 досудебных расследований в отношении предпринимателей прекратили прокуроры

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С мая 2022 года прокуроры провели ревизию всех досудебных расследований, начатых в отношении предпринимателей. За этот период прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

"2 сентября 2022 года генеральным прокурором органам уголовного преследования направлено специальное Указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов бизнеса. Также принята новая "Инструкция по организации надзора за законностью уголовного преследования", согласно которой прокуроры обязаны в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому делу в отношении субъектов бизнеса, и при выявлении нарушений незамедлительно прекращать уголовное преследование", - сообщили в ведомстве.

Если дело признано возбужденным законно, то прокурор в дальнейшем каждые 15 дней проверяет законность и характер проведения следствия, обеспечивая его полноту и объективность, отметили в Генпрокуратуре. По данным надзорного органа, если ранее ежемесячно по стране возбуждалось порядка 150 дел в отношении предпринимателей, то сейчас их количество снизилось в 2,5 раза.

Кроме того, благодаря использованию IT-ресурсов и внесению актов надзора, свыше 7,1 тысячи предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на сумму 1,3 миллиарда тенге, пресечено и отменено свыше девяти тысяч незаконных проверок и иных форм контроля.

При любом нарушении прав предпринимателей в генеральной прокуратуре просят обращаться напрямую по номерам 115 (Call-центр), (7172) 30-17-93 или +7 702 629 75 61 (Мобильная группа Генеральной прокуратуры), либо по номерам, указанным на сайтах территориальных органов прокуратуры.