Более 350 тысяч гектаров сельхозземель вернули государству в Мангистау

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По итогам прошлого года, в госсобственность возвращено более 356 тысяч га неиспользуемых сельхозземель в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как пояснили в ведомстве, делается это для решения проблемы с пастбищными угодьями.

По поручению главы региона была создана рабочая группа для проведения мониторинга использования сельхозземель.

По предварительным результатам анализа, на территории области выявлено 973 тысячи гектаров сельхозземель. Из них возвращено в государственную собственность более 356 тысяч гектаров.

В результате мониторинга выявлено, что большая часть неиспользуемых сельскохозяйственных земель принадлежат трём предприятиям: ТОО "Сенек", "Таушық" и "Қарағантүбек". После проверок ТОО "Сенек" добровольно вернуло в собственность государства 168 946 гектаров, ТОО "Таушық" — 70 тысяч гектаров.

Кроме того, после уведомления о проведении внеплановой проверки 85 землепользователей общей площадью 67 787 гектаров зарегистрировали имеющийся скот на базе ИСЖ.

"В госфонде имеется 8 миллионов 667 тысяч гектаров пастбищных угодий. В области сельские жители обеспечены пастбищами за счёт земель запаса, также землепользования близлежащих сельскохозяйственных организаций. С обеспечением пастбищами населённых пунктов острых проблем нет, тем не менее имеется дополнительная потребность в пастбищах, которую планируется обеспечить за счет расширения территории населённых пунктов", — сообщил руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Кахарман Багынов.

Он отметил, что в настоящее время также планируется вовлечь в сельхозоборот отгонные пастбища, прорабатываются вопросы их использования для населения.

Все возвращённые земли теперь отображаются в геосервисе, который был разработан совместно Министерством сельского хозяйства и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности.



Интерактивная карта позволяет гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и служит ориентиром для обращения в местные исполнительные органы с целью получения данных участков.

Это позволит привлечь в оборот неиспользуемые годами сельскохозяйственные угодья, а также обеспечить население необходимыми площадями для ведения сельского хозяйства, отмечают в акимате.