Более 3,5 миллиарда тенге задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам

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618 предприятий республики не выполнили свои обязательства по заработной плате. Всего руководители казахстанских компаний задолжали своим работникам более 3,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным Минтруда, на первое сентября 15,4 тысячи сотрудников не получили зарплату на сумму более 3,5 миллиарда тенге на 618 предприятиях. Управляющим данных организаций госинспекторами труда было выдано 562 предписания обязательных к исполнению а также наложено штрафов на сумму более 98,4 миллиона тенге.

В результате установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 13,8 тысячи работников. Им выплачено 3,31 миллиарда тенге.