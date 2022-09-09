Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО

Фото: pixabay.com

Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора отчиталась об изменении ситуации с зараженностью бруцеллёзом, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению специалистов, ситуация в ЗКО по бруцеллёзу стабилизирована.

Ветеринары сообщили, что за восемь месяцев этого года было проведено серологических исследований на бруцеллёз КРС в количестве 469 245 голов, из них положительно реагировали 3 582 голов КРС (или 0,76 процента зараженности). 3 338 голов КРС направлены на санитарный убой, по остальным 244 КРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней.

За тот же период исследовано на бруцеллез МРС 896 198 голов, из них положительно реагировали на бруцеллёз 588 головы (или 0,07 процента зараженности). 516 голов МРС направлены на санитарный убой, по остальным 344 МРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней.

За 8 месяцев прошлого года было получено положительных исследований на бруцеллёз КРС 0,85 процента от общего числа, на бруцеллёз МРС - 0,12 процента. Все больные животные были направлены на санитарный убой.