Более 33 тысяч казахстанцев получают соцпомощь в связи с потерей работы

Фото: gov.kz

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что в январе выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы получили около 33,5 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. При этом 14,3 тысячи гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году.

По данным ведомства, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 45 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав её ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих трёх дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система министерства направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40 до 45 процентов. При этом порядок назначения выплаты сохранён и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

Как сообщалось ранее, Минтруда и соцзащиты запустило функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь всё можно сделать, имея только Интернет, компьютер и электронную цифровую подпись (ЭЦП).