Более 300 семей дольщиков получили жильё в Астане

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

В Астане в канун Дня столицы завершилось строительство очередного долгостроя с многолетней историей. Об этом на своей странице в Instagram написал аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Строительство ЖК "Туран Сыганак" началось еще в 2014 году. Заветные ключи от квартир дольщики получили спустя 9 лет. На момент принятия объекта строительство на некоторых блоках дома было на нулевом цикле. Была проделана большая системная работа. В канун дня столицы решили проблему более 330 семей-дольщиков! В данном доме помимо всех жителей ЖК "Туран Сыганак" ключи также получили жители ряда других долгостроев", — написал Женис Касымбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek)

Аким столицы также пообещал, что в этом году завершится строительство более 30 ЖК-долгостроев.