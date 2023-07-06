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instagram.com/jenis_qasymbek Вчера, 21:15
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Вчера, 21:15
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Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Более 300 семей дольщиков получили жильё в Астане

В Астане в канун Дня столицы завершилось строительство очередного долгостроя с многолетней историей. Об этом на своей странице в Instagram написал аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Строительство ЖК "Туран Сыганак" началось еще в 2014 году. Заветные ключи от квартир дольщики получили спустя 9 лет. На момент принятия объекта строительство на некоторых блоках дома было на нулевом цикле. Была проделана большая системная работа. В канун дня столицы решили проблему более 330 семей-дольщиков! В данном доме помимо всех жителей ЖК "Туран Сыганак" ключи также получили жители ряда других долгостроев", — написал Женис Касымбек.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek)

Аким столицы также пообещал, что в этом году завершится строительство более 30 ЖК-долгостроев. 

"У каждого дома своя сложная история, но по каждому есть пошаговый план мероприятий. Таким образом, решим проблемы порядка 4 тысяч семей-дольщиков", — ответил аким.

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Вчера, 21:15
582
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