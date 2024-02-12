Более 300 разыскиваемых преступников задержано в Казахстане с начала 2024 года - МВД

С начала 2024 года оперативными службами МВД задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Павлодарской области задержан Данат Бакибаев, находившийся с 2011 года в международном розыске за совершение убийства жителя Павлодара из огнестрельного оружия. В Алматинской области задержан Сабыржан Масахбаев, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее", - сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов.

Кроме того, по его информации, в Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана Жамшида Ахмедова, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту “Жибек жолы” в Сарыагашском районе. Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутск Российской Федерации.

Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец – Маруфжон Жураев, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество.