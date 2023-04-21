Более 300 овец погибли после приёма лекарств в Туркестанской области

Фото: кадр из видео otyrar.kz

Больше трёхсот баранов погибли за сутки в хозяйстве фермера Самата Кадырова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

Как рассказал фермер, сначала у животных началась диарея. Мужчина посоветовался с продавцом ветаптеки и купил лекарство. После его применения, начался массовый падёж.

"Фармацевт сказал, что порошок обойдется мне дешевле. Он сказал, что мне нужно развести препарат на 10 литров воды и давать по 5-10 граммов животным. Я так и сделал. Подумал, что все хорошо, но нет. После 10 часов вечера начался кошмар. 320 баранов погибли. Падёж не прекращается!", - сетует фермер.

Предварительные убытки фермер оценил в миллион тенге. После инцидента он обратился и в полицию, и к ветеринарам. Однако, покаем нкито не помог, говорит сельчанин.

"Все говорят, что это лекарство для свиней и цыплят, а овцы погибли от двойной дозы. Нам сказали, что заберут туши на экспертизу. Но, у нас до сих пор нет никаких доказательств и экспертизы, что животные погибли именно из-за этого препарата", - говрит Самат Кадыров.

В ветеринарной аптеке инцидент не комментируют. А специалисты, исследовавшие туши животных в лаборатории, говорят, что фермер должен был изначально обратиться к ветеринару и только потом преобретать препараты.

"Фермер может отправить на исследования этот препарат в независимую лабораторию за свой счет. Мы со своей стороны отправили на экспертизу. Результат будет через 9 дней", - прокомментировал ситуацию Алмет Оразбеков, заместитель начальника ветеринарной службы Туркестанской области.

Теперь фермер намерен обратиться в суд.