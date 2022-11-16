Более 300 электроавтобусов появятся в Астане в 2023 году

Фото: Александр Куприенко

В Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов. Об этом сообщили в акимате столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Администрацией города ведётся системная работа по обновлению общественного транспорта, в том числе за счёт привлечения частных инвестиций.

"Новые электроавтобусы позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках", - сообщили в акимате.

ТОО "City Transportation Systems" ведутся переговоры с тремя инвесторами.

Ранее в Астане на линию выпустили 115 электроавтобусов. Зимой работать начнут ещё 50 таких машин.

Преимущества электроавтобусов в их экологичности - это и отсутствие вредных выбросов в атмосферу, и экономность при эксплуатации.