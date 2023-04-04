Более 270 тысяч мест в поездах до Алаколя организует КТЖ

Количество пассажирских мест в поездах, отправляющихся на озеро Алаколь, в летний туристический сезон вырастет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

"Пассажирам будет предложено более 276 тысяч мест. В направлении озера Алаколь продолжат курсировать пассажирские поезда по 11 маршрутам из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Впервые запустят поезд "Тальго" по маршруту "Астана-Достык", - сообщили в пресс-службе КТЖ.

АО "Пассажирские перевозки" совместно с акиматами, авиа и автоперевозчиками и туроператорами рассматривает возможность формирования интермодальных перевозок (двумя или более видами транспорта) до озера Алаколь из Шымкента, Павлодара, Усть-Каменогорска, Кызылорды.