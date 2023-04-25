Более 252 млрд тенге потратили казахстанцы на отдых за границей

В прошлом году жители страны потратили на поездки в другие страны 225,2 миллиарда тенге. Это на 42,9 процента больше, чем в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Это произошло из-за увеличения расходов на проживание в гостиницах и отелях (плюс 65,2 процента), перелёты, переезды и турпутёвки (плюс 30,6 процента), питание (плюс 46,5 процента). Это основные статьи затрат на заграничные туры. Стоит отметить, что появилась тенденция экономии на услугах турагентств и ужинах в ресторанах.

К слову, 69% опрошенных чаще отдыхали за границей, чем в Казахстане. Самые популярные направления — Турция, Россия, Египет, ОАЭ, Таиланд. Те, кто путешествовали по родине, чаще ездили в туры в Алматы, Астану, на озеро Алаколь или на курорты Борового. 16% из тех, оставались на время отпуска в стране, провели его у родных в деревне или в другом городе. |

А вот на поездки внутри страны за прошлый год граждане израсходовали больше: 419,1 миллиарда тенге, с ростом на 14,1 процента к 2021 году. Но структура этих трат, в отличие от заграничного отдыха, была немного иной. Больше половины бюджета поездок внутренних туристов составили оплата дороги и покупка товаров. Из 419,1 миллиарда тенге казахстанцы потратили на шопинг 116,7 миллиарда тенге.

Непосредственно на проживание в гостиницах и отелях путешественники-резиденты израсходовали 54,1 миллиарда тенге, или 12,9 процента от общей суммы. К слову, именно на туристских услугах путешествующие казахстанцы в прошлом году тоже экономили. Турагентствам за 2022 год заплатили 217 миллиона тенге — сразу на 35,2 процента меньше, чем в 2021 году. Расходы на различные лечебные и оздоровительные процедуры уменьшились на 6,5 процента, с 21,3 миллиарда тенге до 19,9 миллиарда тенге.

За прошлый год в стране в два раза выросла численность казахстанцев, выезжавших в качестве туристов за границу. В других странах побывали свыше 7,7 миллиона отдыхающих из Казахстана. Рост внутреннего туризма на этом фоне выглядит более скромно: всего плюс 24,6 процента за год. Численность внутренних туристов составила почти половину населения страны - более 8,6 миллиона человек.

Тех же, кто ездили в санатории, детские лагеря, на турбазы, в загородные дома или снимали шале в лесу, в прошлом было всего 578,3 тысяч человек.

При этом рост численности внутренних туристов приходится как раз на тех, кто ездит к родным. Таких казахстанцев в прошлом году стало больше почти на 767 тысяч человек, или на 17,5 процента.

В 2022 году из 8,6 миллиона так называемых внутренних туристов 6,4 миллиона человек останавливались в гостиницах и отелях, 1,8 миллиона человек посещали заповедники, заказники и другие особо охраняемые территории, 378 тысяч граждан побывали в санаториях. То есть лишь небольшую часть (всего четверть, или 2,2 миллиона человек) составили действительно отдыхающие, выехавшие на природу в отпуск или в санаторий для оздоровления. Остальные совсем не обязательно были туристами.

В 2021 году эксперты БНС АСПиР РК провели обследование, в ходе которого уточнили у казахстанцев цели их поездок. Оказалось, что 48,9 процента внутренних туристов ездили просто в гости к родным и друзьям, 5,9 процента были в поездках по работе, а 8,4 процента уезжали за пределы своего города ради шопинга. Тех, кто ездили в отпуск, на отдых, в санаторий или на курорт, оказалось всего 33,2 процента.