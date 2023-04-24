Более 2400 нарушений информационной безопасности детей выявили в СМИ Казахстана с начала года

Министерство информации и общественного развития опубликовало специальные рекомендации по этике публикаций, затрагивающих законные интересы и права детей в СМИ. Об этом заявлено на круглом столе "Медиа этика и защита прав детей", организованном МИОР, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно глава государства на расширенном совете по социально-экономическому развитию страны поручил законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, уделить особое внимание пропаганде семейных ценностей. Сегодня очень актуальна проблема защиты прав ребёнка. В средствах массовой информации мы должны уделять особое внимание соблюдению прав ребёнка", - сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Он также отметил, что в этом вопросе, в первую очередь, принимается во внимание Конвенция Организации Объединённых Наций о правах ребёнка. А разработанные министерством рекомендации обобщают профессиональное экспертное мнение и распространяются на все СМИ страны.

С начала 2023 года в средствах массовой информации выявлено 2 435 нарушений, касающихся информационной безопасности детей.

По словам министра, во многих странах мира распространение информации о несовершеннолетних жертвах насилия запрещено законом.

"К сожалению, в часто допускается распространение материалов на тему насилия и суицида в отношении несовершеннолетних. Это нарушение не только этических принципов, но и требований закона. Таким образом, в соответствии с законом "О средствах массовой информации" запрещается распространение в СМИ персональных и биометрических данных лица, в том числе сведений о его родителях и иных законных представителях, иных сведений, позволяющих установить личность, информации о пострадавшем ребёнке. Мы должны постоянно это учитывать", - сказал Кыдырали.

На совещании выступили заместитель главы ЮНИСЕФ в Казахстане Летисия Баззия-Вэйл, председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, сотрудник Структуры "ООН-женщины" Динара Кусайын, журналист, PhD доктор, профессор Университета Ясави - Молдияр Ергебеков, депутат мажилиса Гаухар Танашева, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, представители правозащитных организаций и медиа-эксперты.