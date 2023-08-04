Более 225 млн тенге растратил главбух ТОО в Мангистауской области

По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере задержан бывший главный бухгалтер ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

Сотрудниками департамента АФМ по Мангистауской области установлено, что экс-главбух предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов вносил недостоверные сведения в платёжные поручения и перечислил деньги товарищества на банковские счёта физлиц, от которых в последующем получал их обратно.

Незаконно присвоенные деньги предприятия подозреваемый потратил на личные нужды.

"В результате преступных действий главного бухгалтера товариществу причинён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Следственные мероприятия продолжаются.